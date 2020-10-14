فى عيد القوات الجوية.. نسور السماء وثائقي عن بطولات مقاتلى سلاح الطيران المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، فيلم وثائقي عّن بطولات القوات الجوية، وذلك فى ذكرى عيد القوات الجوية والذى يواكب ١٤ أكتوبر من كل عام. Advertisements ويتضمن الفيلم أحدث ما وصل إليه سلاح الطيران المصرى، وحجم البطولات التى مرت به، وكذلك عمليات التطوير والتحدث المستمر للمعدات والمقاتلين.

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