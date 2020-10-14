شكرا لقرائتكم خبر عن النقل: غدا أول أيام تطبيق نظام التذاكر المخفضة لكبار السن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت وزارة النقل بيانا اليوم الأربعاء، بخصوص ما نشر فى عدد من وسائل الإعلام بشأن رفض منافذ بيع التذاكر بمرفقى مترو الأنفاق والسكة الحديد تطبيق التخفيضات الخاصة بركوب المواطنين فوق السن 60 و70 عاماً لقطارات السكة الحديد والمترو.

وأكدت الوزارة فى بيانها أن تنفيذ هذه القرارات يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات والآليات، أهمها أن القرار له توقيت محدد للتطبيق اعتبارا من الخميس الموافق 15/10/2020، والإجراءات والتدابير الخاصة بتنفيذ القرار تتمثل في طبع التذاكر والاشتراكات الخاصة بكبار السن بهذه التخفيضات وضرورة الحصول على موافقة مجلس الوزراء التي تنعقد جلسته بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 14/10/2020.

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وأشار البيان إلى ان وزارة النقل في سبيل الإسراع بتطبيق هذه التخفيضات بعد اتفاق وزيرا النقل والتضامن الاجتماعي عليها قامت بعدد من الخطوات المتوازية بما يكفل التطبيق الفوري لها حيث تم اتخاذ عدد من الخطوات، حيث صدر أمس الثلاثاء الموافق 13/10/2020 توجيه من وزير النقل بخطاب رسمي للسكة الحديد والمترو باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتطبيق هذه التخفيضات من طباعة التذاكر والاشتراكات المخصصة لها.

وأضاف البيان أنه تم التواصل مع الدكتور رئيس مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء الموافق 13/10/2020 وعرض الأمر عليه هاتفيا والحصول على التصديق الخاص بهذه التخفيضات لحين صدور القرار الرسمي من مجلس الوزراء الذي سيعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء الموافق 14/10/2020 وعليه تم صدور قرار لجميع منافذ البيع بالسكة الحديد والمترو بالتنفيذ الفوري لهذه التخفيضات وتطبيقها بدءا من اليوم الاربعاء الموافق 14/10/2020.

وناشدت الوزارة في بيانها وسائل الإعلام بضرورة تحرى الدقة فيما ينشر من أخبار خاصة بهذه المرافق الهامة وضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية.

