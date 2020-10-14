شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المصرية تستجيب لقارئ يشكو عدم تمكينه من تركيب خط أرضى بالمريوطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الشركة المصرية للاتصالات، ردا على شكوى القارئ أحمد خالد المقيم فى شارع رمضان عبد الحميد المريوطية الهرم بمحافظة الجيزة، متضررا فيها من عدم تمكنه من تركيب خط أرضى، جاء فيه أنه بالتواصل مع سنترال المريوطية 1، أفاد بأنه جاري عمل إنشاء وتنفيذ شبكه فيبر msan للمربع السكني، وجاري حاليا استخراج تصاريح الحفر اللازمة بالتنسيق مع حي الهرم، وبدأ تنفيذ الأعمال ومتوقع الانتهاء منها في شهر فبراير ٢٠٢١ وسيتم التعاقد مع العملاء في شهر مارس.

وكان القارئ أحمد خالد المقيم فى شارع رمضان عبد الحميد المريوطية هرم بمحافظة الجيزة، قد أرسل شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى الخليج 365 يتضرر فيها من عدم تمكينه من الحصول على خط أرضى الذى يسعى للحصول عليه من أجل الإشتراك فى فى خدمة الإنترنت الذى تحول لعامل أساسى فى التعليم منذ فترة طويلة .

تأتى هذه الإستجابة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها ”الخليج 365” لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، ويعلن ”الخليج 365” عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" الخليج 365 برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى [email protected] أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

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وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع ”الخليج 365” لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل ”الخليج 365” تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "الخليج 365".