شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قليل.. بيان للنقل لإعلان آليات تطبيق تخفيضات كبار السن بالمترو والسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدر وزارة النقل بعد قليل بيان تعلن فيه تفاصيل وآليات تطبيق تخفيضات كبار السن على تذاكر المترو والسكة الحديد وفقا لما أقرته الحكومة وشروط الاستفادة من هذا التخفيض.

كانت وزارتا النقل والتضامن اتفقتا علي توفير وسائل النقل العامة لمن هم فوق الـ 70 عام مجانا وتخفيض 50% لمن فوق الـ 60 عاما، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام.

وأعلن المهندس كامل الوزير وزير النقل تصديق الحكومة والقيادة السياسية على هذا القرار لبدء تطبيق تخفيضات تذاكر المترو لكبار السن وفقا لما اتفق عليه مع وزارة التضامن بموجب بطاقة الرقم القومى.

وقال وزير النقل إن تخفيضات 50%؜ على التذاكر لمن فوق سن الـ 60 عام، مجانا لمن هم فوق سن الـ 70 عام، على أن يكون صرفها بمجرد اظهار بطاقة الرقم القومى فقط، حيث لن يتم الاعتداد سوى ببطاقة الرقم القومى خلال الحصول على مثل هذه التذاكر.