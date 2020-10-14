شكرا لقرائتكم خبر عن «آداب عين شمس» تطلق ٤ برامج متميزة (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت كلية الآداب بجامعة عين شمس، ٤ برامج دراسية مميزة، وتتضمن برامج (الدراسات الانجليزية البينية _ الدراسات العبرية والإسرائيلية _ التقنية الرقمية للمعلومات المكانية «جيوماتكس» واللغة الهندية).

وأكد الدكتور مصطفى مرتضى، عميد الكلية، أن هذه البرامج تعد نقلة نوعية في التعليم بالكلية بعيدا عن التقليدية والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الفرصة لإيجاد خريج متميز يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأوضح «مرتضى» أن الكلية بدأت في استقبال طلبات التحاق الطلاب بتلك البرامج للعام الجامعي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ وتشترك البرامج في شروط عامة وهي حصول الطالب على شهادة اتمام الثانوية العامة أو شهادة معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات وكذلك تقبل الطلاب الوافدين وفقا للقواعد المتبعة في ذلك بالإضافة إلى الشروط الخاصة بكل برنامج، حيث يشترط برنامج الدراسات الانجليزية البينية حصول الطالب على ٤٥ درجة في مادة اللغة الانجليزية، أما برنامج الدراسات العبرية والإسرائيلية فيشترط ألا يقل مجموع اللغات الثلاث (اللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى _ اللغة الأجنبية الثانية ) للطالب عن ٧٠%، أما برنامج التقنية الرقمية للمعلومات المكانية «جيوماتكس» فلا يضع أي شروط خاصة للالتحاق به.

ويشترط برنامج «اللغة الهندية» ألا يقل مجموع اللغات الثلاث (الللغة العربية _ اللغة الأجنبية الأولى _ اللغة الأجنبية الثانية) للطالب عن ٧٠%. ومن الجدير بالذكر أن كل برنامج يقبل عدد ٢٠٠ طالب فقط.