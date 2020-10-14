شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقي يطالب «الوطنية للانتخابات» بسرعة نشر قوائم المرشحين تطبيقا لصحيح القانون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الهيئة الوطنية للانتخابات بسرعة نشر قوائم المرشحين على النظامين الفردى والقائمة مرفق بها أرقام المرشحين وأيضا صفتهم الانتخابية على موقعها الالكتروني وفى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تطبيقا لصحيح القانون.

وتساءل «محسن»، في بيان، عن «كيفية الحصول على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب وأيضا مرشحي النظام الفردي، لاسيما وأننا على أبواب الانتخابات ولا نجد مصدرا يرشدنا كناخبين على أسماء المرشحين».

وأكمل: «القانون ألزم الهيئة الوطنية للانتخابات بالإعلان عن القوائم النهائية في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، لكن هذا لم يحدث، فلن يتم نشر القوائم النهائية أو أسماء المرشحين النهائية في أي جريدة إلى الآن ونحن مقبلون على الانتخابات الأسبوع المقبل».

وتساءل: «موقع الهيئة الوطنية للانتخابات خالى تماما من أسماء أي مرشحين.. فما فائدة الموقع الالكتروني أو الصفحة الرسمية إذن؟».

وأردف «محسن» بأن أرقام المرشحين تبدلت وتغيرت نتاج التنازلات أو الطعون أو رفض بعض المرشحين، وبالتالى يجد إيجاد آلية واضحة نعلم من خلالها مرشحين وناخبين من سنقوم انتخابهم.

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