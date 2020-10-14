شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري في الرياض يلتقي نائب وزير الخارجية السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر في الرياض، بنائب وزير الخارجية السعودي وليد بن عبدالكريم الخريجي، بمقر وزارة الخارجية السعودية، حيث قدّم السفير المصري التهنئة للمسئول السعودي بمناسبه توليه منصبه الجديد، مؤكدًا على التطلع للعمل معه في سبيل تدعيم العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهم الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك.