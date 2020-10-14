شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يلتقي بعدد من مستحقي عمارات مدينة العمال ويستمع لشكواهم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من المواطنين من مستحقي عمارات مدينة العمال والتي كانت ضمن المناطق العشوائية غير الأمنة وتم تطويرها مؤخراً بصورة حضارية، وذلك للاستماع لشكواهم وإيجاد حلول فورية لها.
جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أشرف أبوالعيون، المشرف العام على وحدة تطوير العشوائيات، ونجلاء حمدي، مدير خدمة المواطنين بالمحافظة.
وخلال اللقاء، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين والتي تضم مشكلة توصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم وإمكانية تقسيطها نظراً لتعثرهم مادياً، وعلي الفور، تواصل محافظ المنيا، مع مسئولي شركتي المياه والكهرباء، وتم حل المشكلة بتوجيهات المحافظ لتوصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء بالتقسيط البسيط نظراً لظروفهم الاجتماعية، مع إعفاء وتخفيف جزء من المديونية المتراكمة على عدد منهم لشركة المياه، ودفع الجزء المتبقي بالتقسيط الميسر مراعاة لظروف الاسر.
ووجه «القاضي» بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لفحص طفل كفيف وإمكانية صرف معاش له، كما وجه بصرف إعانة عاجلة وفورية لعدد من الحالات الإنسانية المستحقة، كما وجه المحافظ بالتنسيق بين خدمة المواطنين وعدد من أولياء الأمور لديهم طلبة بالمدارس، لتتكفل المحافظة بدفع مصاريفهم الدراسية.
كما وجه المحافظ، مسئولي وحدة العشوائيات بفحص ودراسة عدد من الحالات لوضع الحلول الفورية لها، مؤكداً أنه لن يقبل بوجود أي مخالفة أو تلاعب في حق أي مواطن، ومُطمئنًا إياهم خلال اللقاء بأن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لمشكلاتهم، لوضع الحلول التي ترضي المواطن بما لا يخالف القانون، مشدداً على مسئولي وحدة العشوائيات ومدير خدمة المواطنين بسرعة المتابعة لتنفيذ التوجيهات المشار إليها.
وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما الاساسية منها والتي تمس احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر.
من جانبهم، أعرب المواطنون، عن شكرهم للمحافظ لما لمسوه من ترحيب وتفهم خلال الاستماع لشكواهم، وحرصه على وضع حلول فورية لها من خلال التواصل المباشر مع المسئولين.
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