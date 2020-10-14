شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يلتقي بعدد من مستحقي عمارات مدينة العمال ويستمع لشكواهم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددا من المواطنين من مستحقي عمارات مدينة العمال والتي كانت ضمن المناطق العشوائية غير الأمنة وتم تطويرها مؤخراً بصورة حضارية، وذلك للاستماع لشكواهم وإيجاد حلول فورية لها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور أشرف أبوالعيون، المشرف العام على وحدة تطوير العشوائيات، ونجلاء حمدي، مدير خدمة المواطنين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لشكاوى المواطنين والتي تضم مشكلة توصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء للوحدات الخاصة بهم وإمكانية تقسيطها نظراً لتعثرهم مادياً، وعلي الفور، تواصل محافظ المنيا، مع مسئولي شركتي المياه والكهرباء، وتم حل المشكلة بتوجيهات المحافظ لتوصيل العدادات الخاصة بالمياه والكهرباء بالتقسيط البسيط نظراً لظروفهم الاجتماعية، مع إعفاء وتخفيف جزء من المديونية المتراكمة على عدد منهم لشركة المياه، ودفع الجزء المتبقي بالتقسيط الميسر مراعاة لظروف الاسر.

ووجه «القاضي» بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لفحص طفل كفيف وإمكانية صرف معاش له، كما وجه بصرف إعانة عاجلة وفورية لعدد من الحالات الإنسانية المستحقة، كما وجه المحافظ بالتنسيق بين خدمة المواطنين وعدد من أولياء الأمور لديهم طلبة بالمدارس، لتتكفل المحافظة بدفع مصاريفهم الدراسية.

كما وجه المحافظ، مسئولي وحدة العشوائيات بفحص ودراسة عدد من الحالات لوضع الحلول الفورية لها، مؤكداً أنه لن يقبل بوجود أي مخالفة أو تلاعب في حق أي مواطن، ومُطمئنًا إياهم خلال اللقاء بأن هناك خطوات جادة يتم اتخاذها لمشكلاتهم، لوضع الحلول التي ترضي المواطن بما لا يخالف القانون، مشدداً على مسئولي وحدة العشوائيات ومدير خدمة المواطنين بسرعة المتابعة لتنفيذ التوجيهات المشار إليها.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف كافة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما الاساسية منها والتي تمس احتياجاتهم اليومية بشكل مباشر.

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من جانبهم، أعرب المواطنون، عن شكرهم للمحافظ لما لمسوه من ترحيب وتفهم خلال الاستماع لشكواهم، وحرصه على وضع حلول فورية لها من خلال التواصل المباشر مع المسئولين.