شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم أسوان» يستعرض تفعيل دور مجلس الأمناء في الاهتمام بنظافة المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان المدير التنفيذي لمجلس أمناء المحافظة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى بأعضاء مجلس الأمناء من الآباء والمعلمين، بحضور عبدالكريم لطفى وكيل المديرية.

واستعرض الاجتماع تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس وتحديد أسعار المجموعات وفق ظروف كل مدرسة وكل منطقة وبما لا يخل بالقرارات الوزارية، مشيرًا إلى أهمية دور مجلس الأمناء كذلك فى الاهتمام بنظافة المدارس من الخارج من خلال التنسيق مع مجلس المدينة.

واستعرضت سلمى محمود أمين سر المجلس، خطة المجلس للعام الدراسى الجديد التى تم وضعها لتحقيق الرعاية المتكاملة للطلاب نحو ممارسة الأنشطة التربوية من خلال شعار التربية الاجتماعية (أنشطة طلابية وقائية تنموية وتكنولوجية) من خلال مجموعة من البنود، أهمها: تنفيذ البرامج والأنشطة لموضوعات الساعة عن طريق شبكات التواصل المتاحة أو التنفيذ الفعلى الواقعى مع اتباع الإجراءات الإحترازية وفى حدود 50% من حجم قاعة التنفيذ، و تنفيذ أنشطة للتعامل مع الطلاب المعرضون للمشكلات أو أصحاب المشكلات كحالات فردية وتنفيذ أنشطة ذات طبيعة خاصة للطلاب "المتفوقين والموهوبين وذوى الاحتياجات الخاصة و المتأخرون دراسيًا.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة التعاون بين مجالس الأمناء والإدارات التعليمية لحل ومعالجة أى مشكلة قد تطرأ بأى مدرسة.