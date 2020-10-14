شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. انطلاق قافلة «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف الإبصار بـ«الباجور» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على إستمرار تنفيذ أعمال القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية «نور حياة»، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالتعاون بين صندوق تحيا مصر والقوات المسلحة وجمعية الأورمان بالمحافظة في ظل إحتفالات الدولة بإنتصارات اكتوبر المجيده.

وأعلن سيد الشوربجى مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، إنطلاق القافلة الـ19 للمبادرة الرئاسية «نور حياة» للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار يومى الخميس والجمعة 15 و16 أكتوبر بمركز شباب الباجور بمدينة الباجور، حيث تستهدف القافلة الكشف على 500 حالة مقسمين على مدار اليومين مع أخذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية.

وأشار مدير جمعية الأورمان بالمنوفية إلى أن القافلة التاسعة عشر تستهدف الكشف على الفئات الأكثر إحتياجاً بنطاق المحافظة وتسليم العلاج وعمل النظارات الطبية بالمجان للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، فضلاً عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلاً جراحياً إلى المستشفى العسكرى بالمحافظة.

وأضاف الشوربجي بأنه تم تحديد الحالات المستهدفة ضمن المبادرة من خلال أبحاث إجتماعية بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى.