شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يناشد أولياء الأمور بإلزام أبنائهم ارتداء الكمامات أثناء التوجه للمدرسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، على جاهزية المدارس لإستقبال العام الدراسى الجديد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، موجها بعرض تقرير يومى عن اليوم الدراسى بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والصحة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام، والإجراءات التي يتم إتخاذها في حالة أي طوارئ أو ظهور حالات اشتباه حتى يتسنى إتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

كما وجه محافظ المنوفية، خلال ترأسه اجتماعا اليوم للوقوف على مدى الاستعداد التام لإستقبال العام الدراسى الجديد، بتشكيل لجنة برئاسة رئيس المدينة وعضوية التربية والتعليم والصحة للمرور على المدارس للتأكد من إتباع كافة التعليمات للوقاية الصحية من فيروس كورونا وكذا قيام مديرية الصحة بالمرور لمتابعة تخصيص غرفة عزل والتأكد من مدى مطابقتها لشروط الجودة وتوافر كافة مستلزمات الوقاية.

كما شدد المحافظ على تنظيف خزانات ودورات المياة بشكل دائم وتفعيل لجنة الأزمات بكل مدرسة للتعامل الفورى مع أي طوارى، مشددا بضرورة نشر جداول حضور الطلاب بكافة المراحل الدراسية على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات المدارس. مناشداً أولياء الأمور بإلزام أبنائهم بإرتداء الكمامات أثناء ذهابهم للمدرسة حرصاً على صحتهم.

واستعرض وكيل وزارة التربية والتعليم الإستعدادات التي اتخذتها المديرية لإستقبال الطلاب خلال العام الدراسى الجديد، حيث أوضح بأنه تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لوضع خطة لنشر الوعي الصحي والوقائي في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد بالمدارس استعدادا لبدء العام الدراسي، مؤكداً على أنه تم تشكيل لجان متابعة للتأكد من تطبيق وتنفيذ الاجراءات الاحترازية الواجب اتباعها أثناء وقبل وبعد اليوم الدراسى بالمدارس حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب، كما أكد على مراعاة التباعد بين الطلاب ومسافات بينية لا تقل عن متر، فضلاً عن توفير مستلزمات التطهير والنظافة العامة داخل كل مدرسة بإستمرار وكذا عمل ورش عمل وندوات توعية للمعلمين والعمال ونشر بوسترات لتوعية كافة الطلاب.