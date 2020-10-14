شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» : طقس الخميس مائل للحرارة.. العظمي 32 والصغري 20 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غداً الخميس طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والطقس ليلاً لطيف على معظم الانحاء معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء .

وهناك شبورة مائية صباحا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تكون كثيفة على السواحل الشرقية ووسط سيناء .

والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة، نشطة على شمال الصعيد مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من الصحراء الغربية، وعلى جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس .

ويشير الخبراء إلى أن البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي .

وتكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «32– 20»، الإسكندرية «30 – 20»، قنا «38- 23»، الأقصر «39– 24»، أسوان «39 – 25» .

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وعن نسب الرطوبة العظمى والصغرى ( % ) فتكون على القاهرة والوجه البحرى ( 80 – 28 )، السواحل الشمالية ( 85 – 45 )، شمال الصعيد ( 50 – 22 )، وجنوب الصعيد ( 30 – 14 ) .