شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة الدواء» توافق على طرح أول دواء من نوعه لمرضى السكر بمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت «هيئة الدواء المصرية» على طرح أول دواء جديد من نوعه لمرضى السكر في مصر، وهو الدواء الذي يُخفض مستويات السكر بالدم، مع إنزال وزن المريض، وحمايته من العديد من المضاعفات الخطرة للمرض على صحة المريض المُصاب به، ويضم الدواء الجديد «ديافلوزيمت DIAFLOZMET»، في تركيبته كلاً من مادتي «داباجليفلوزين» و«ميتفورمين إكس أر»، في قرص واحد، وتنتجه إحدى الشركات الوطنية.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الشركة المنتجة، فإن الدراسات العلمية التي أجريت على الدواء الجديد؛ تؤكد فعاليته في الخفض السريع للسكر في الدم، مع خفض السكر التراكمي بنسبة 3%، كما يساعد على إنقاص الوزن حتى 3.3 كيلو جرام، وخفض ضغط الدم، كما يحمي الكلي والقلب والأوعية الدموية والكبد من «مضاعفات السكر».

ووصف الدكتور عباس عرابي، أستاذ أمراض السكر وعضو اللجنة القومية للسكر، التابعة لوزارة الصحة والسكان، الدواء الجديد، بأنه «دواء واعد»، مشيرا أن دمج أكثر من دواء في قرص واحد يقلل عدد الأقراص الدوائية التي يأخذها المريض، مما يجعله أكثر انتظاماً في تناول الأدوية الموصوفة له.

وأضاف «عرابي»، في تصريحات صحفية له اليوم، أن الدواء يتم طرحه في 4 تركيزات مختلفة، مما يساعد الطبيب المعالج على وصف الجرعة المناسبة للحالة المرضية الخاصة به، وأن مادة «داباجليفلوزين» الموجودة في الدواء تعمل على تسريب السكر الزائد في الدم عبر البول، ليتخلص الجسم منه، لينخفض مستوى السكر في الدم.

وأوضح، أن الأبحاث أثبتت مؤخراً أن تلك المادة الفعالة أدت لتحسن في وظائف القلب والكيلتين، وهم أكثر أعضاء الجسم المتضررين من المرض؛ فتقريباً 50% من مرضى الغسيل الكلوي هم مرضى سكر.

وأشار إلى أن معظم علاجات السكر تؤدي لزيادة الوزن على نقيض الدواء الجديد الذي يؤدي لنقصان الوزن.

وأوضح أن مادة «ميتفورمين» الثانية المتواجدة في الدواء، تؤدي لتحسن وظائف القلب بنسبة حوالي 15%، فضلاً عن خفض معدلات السكر في الدم، فضلاً عن يمنع تليف الكبد، كما يمنع الخلايا التي تنتج الأنسولين في البنكرياس في التدهور.

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وأشار إلى أن استخدام الدواء بمادتين الفعالتين تؤدي لتقليل المضاعفات على الكبد والقلب والكلى على المدى البعيد، مع حمايته منها على المدى القريب