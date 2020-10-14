شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعيينها في «الشيوخ».. نادية مبروك: عودة الإعلام المصري لمكانته أهم أولوياتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عبرت نادية مبروك رئيس رئيس شركة صوت القاهرة، والتي تم تعينها أمس في مجلس الشيوخ بقرار من رئيس الجمهورية، عن سعادتها بهذا التعيين، قائلة: «أتمني أن أكون إضافة للمجلس، وسوف أسعي لهذا، وسنعمل جميعا لخدمة البلد».

وأضافت، في تصريحات لــ«المصري اليوم»: «ملف الإعلام سوف يكون في أولوياتي في المجلس، وأن يعود الإعلام إلى مكانته مرة أخرى من جديد، فالإعلام المصري كان الأول في العالم العربي كله، وحدثت ظروف تراجع بسببها، ولكنه بدأ يعود مرة أخرى من جديد، ويجب أن ندعم الإعلام حيث يحتاج إلى إعادة ترتيب».