شكرا لقرائتكم خبر عن «المرأه في الحياة السياسية».. ندوة تثقيفية لسيدات منيا القمح بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مي رشدي غيث، مرشحة مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بمحافظة الشرقية، والتي تضم مركزي منيا القمح ومشتول السوق، ندوة تثقيفية تحت شعار «أهمية دور المرأه في الحياه السياسية» لمناقشة مشاكل المرأه والأزمات التي تواجه السيدات والفتيات، بحضور المئات من سيدات وفتيات الدائرة.

عقدت الندوة بمقر الحملة الانتخابية للمرشحة في «فيلا الفنان الراحل عبدالله غيث» بقرية كفر شلشلمون التابعة لمركز منيا القمح، وسط التزام بعض الحاضرين بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من فيروس كورونا، وألقت بعض السيدات كلمات دعم وتأييد للمرشحة، فيما ناقشت «غيث» معهن دور المرأة في الحياة السياسية ومدى أهمية مشاركتها في العملية الانتخابية.

يذكر أن الدائرة الثالثة مقرها مركز منيا القمح، وتشمل مركزي منيا القمح ومشتول السوق، وتضم 3 مقاعد، فيما يبلغ عدد المرشحين عن الأحزاب 10 مرشحين بينهم 4 عن حزب مستقبل وطن، و2 عن حماة الوطن، ومرشح عن الحركة الوطنية المصرية، ومرشح عن مصر القومي، ومرشح عن الوفد الجديد، ومرشح عن الشعب الجمهوري، ومن بين المرشحين 6 مرشحات جميعهن «مستقلات».

ندوة دور المرأة في الحياة السياسية بالشرقية

ندوة دور المرأة في الحياة السياسية بالشرقية

ندوة دور المرأة في الحياة السياسية بالشرقية

ندوة دور المرأة في الحياة السياسية بالشرقية

ندوة دور المرأة في الحياة السياسية بالشرقية

ندوة دور المرأة في الحياة السياسية بالشرقية

ندوة دور المرأة في الحياة السياسية بالشرقية

ندوة دور المرأة في الحياة السياسية بالشرقية