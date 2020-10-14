ضبط شبكة إجرامية للاتجار بالبشر عبر ترويج زواج القاصرات عرفيًا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن، القائمين على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تروج لزواج القاصرات عرفياً نظير مبالغ مالية .

وردت معلومات لإدارة مكافحة الهجرة والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بقيام أحد الأشخاص بتزعم جماعة إجرامية منظمة تعمل بصفة سرية منتظمة تخصصت في الاستغلال الجنسي للنساء عن طريق التواصل مع راغبي المتعة الحرام من خلال إنشائه صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بالاشتراك مع سيدتان أخرتان، واستخدامها في استقطاب راغبي الزواج من الفتيات القاصرات نظير مبالغ مالية.

وباستكمال التحريات وجمع المعلومات اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أمكن ضبط كلٍ من ("منشئ الصفحة المشار إليها" - سيدتان – 3 فتيات) .

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وبمواجهة المتهمين الثلاثة (منشئ الصفحة والسيدتان) أقروا بقيامهم بتكوين جماعة إجرامية منظمة تخصصت في الاستغلال الجنسي للنساء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وأن من بين ضحاياهم الفتيات الثلاثة حيث قاموا باستقطابهن وعرضهن على عملائهم من راغبي المتعة الحرام مقابل مبلغ مالي عن كل فتاة مستغلين سوء حالتهن المعيشية وحاجتهن للمال .

وضُبط مع المتهمين الثلاثة (منشئ الصفحة والسيدتان) و5 هواتف محمولة بها العديد من الرسائل والمحادثات النصية التي تدل على ضلوعهم في نشاطه الآثم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشتى صورها، لا سيما جرائم استغلال الفتيات، والعمل على تكثيف الملاحقات الأمنية لاستهداف وضبط التشكيلات العصابية المتخصصة في ممارسة هذا النشاط المؤثم.