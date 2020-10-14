بزعم استثمارهم بمجال العطور.. ضبط تاجر جمع 1.4 مليون من المواطنين في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث أسوان، القبض على تاجر جمع 1.4 مليون جنيه من المواطنين، بزعم استثمارهم بمجال العطور مقابل أرباح شهرية .

تلقى مركز شرطة أدفو بمديرية أمن أسوان، بلاغًا من 3 مواطنين - مقيمين بدائرة المركز بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم نظير توظيفها لهم في أعمال تجارية "تجارة العطور والبخور" مقابل أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن سدادها، وامتنع عن رد أصل تلك المبالغ.

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بتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ، وقيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال النصب والاحتيال على المواطنين، راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال "تجارة العطور والبخور" مقابل أرباح مجزية .

وتمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية مختلفة من الشاكين بلغ إجماليها (1,450,000جنيه مصري) مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المســــتولى عليها بالمخالفة للقـانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.