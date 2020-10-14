أمن القاهرة: مصادرة 120 ألف قرص وأمبول أدوية داخل صيدليتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

صادرت مباحث رعاية الأحداث، قرابة 120 ألف قرص، وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية، ومنشطات محظور تداولها، ومهربة جمركياً بداخل مخزنين بدون ترخيص خاصين بصيدلتين بالقاهرة.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي، أفادت بقيام اثنين من القائمين على إدارة صيدليتين بدائرة قسمي شرطة (أول مدينة نصر- التجمع الخامس)؛ ببيع وترويج العقاقير المخدرة، والأدوية المنشطة والأدوية المستوردة والمهربة، وبيعها بدون تذكرة طبية للشباب والنشء صغير السن مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف الصيدليتين وأمكن ضبط المتهمان، وأسفر التفتيش عن ضبط (قرابة 120 ألف قرص وأمبول لأدوية مخدرة ومؤثرة على الصحة النفسية ومنشطات محظور تداولها ومهربة جمركياً) بداخل مخزنين غير مرخصين خاصين بكل صيدلية.

وبمواجهة المذكوران، اعترفا بإدارتهما للصيدليتين وحيازتهما للمضبوطات، بقصد بيعها للمواطنين والشباب والأحداث لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.