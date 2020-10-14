حملة أمنية بأسيوط تستهدف طرفي خصومة ثأرية وتضبط 6 قطع سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بالاشتراك مع قطاعي "الأمن العام، الأمن المركزي" من ضبط 7 قطع سلاح ناري بحوزة 6 متهمين في حملة أمنية مكبرة، استهدفت أفراد عائلتين طرفي خصومة ثأرية بدائرة مركز شرطة ساحل سليم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة خاصة أطراف الخصومات الثأرية.
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