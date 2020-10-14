ضبط صاحب شركة تهرب من سداد 1.8 مليون جنيه غرامة بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "غرامة" بقيمة مالية بلغت 1834794 – مليون وثمانمائة وأربعة ثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي لما لها من مردود سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد.