محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث مكافحة التهرب من الضرائب والرسوم، من ضبط أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة القاهرة، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية "غرامة" بقيمة مالية بلغت 1834794 – مليون وثمانمائة وأربعة ثلاثون ألف وسبعمائة وأربعة وتسعون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما في مجال مكافحة جرائم التهرب الضريبي لما لها من مردود سلبي على الاقتصاد القومي للبلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط صاحب شركة تهرب من سداد 1.8 مليون جنيه غرامة بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.