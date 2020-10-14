القبض على عاطل لاتجاره في النقد الأجنبي بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على عاطل لاتجاره في النقد الأجنبي عقب تلقى حولات بالدولار نتيجة ترجمة أبحاث بالدقهلية.

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا قيام (حاصل على بكالوريوس - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية)؛ بتلقي العديد من الحوالات بالدولار الأمريكي على إحدى شركات تحويل الأموال من العديد من الأشخاص بالدول العربية والأجنبية مقابل ترجمة أبحاث علمية على "الإنترنت" وعقب ذلك يقوم باستلام تلك المبالغ واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندي ( 50000 - خمسون ألف دولار أمريكي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.