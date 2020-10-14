شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستعرض جهود تطوير وتحديث الري مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا وأعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأعضاء فريق مشروع تحديث الري، وذلك لرغبة الجمعية في التعرف على جهود الوزارة في مجال تطوير وتحديث الري، والتعاون معها في هذا المجال.

وأكد وزير الزراعة أهمية التركيز على توعية المزارعين بأهمية المنظومة، والتي تساهم في زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه، كذلك يوفر العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تقدم للمزارعين الراغبين في التحول للمنظومة الجديدة، الدعم الفني، والتصميمات والإشراف على تنفيذها، بالمجان بما يرفع كفاءة الموارد المائية والأرضية ويزيد من العائد من القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت تسهيلات لتطبيق المنظومة بمختلف المحافظات المعنية بتحديث الري وتطوير الري الحقلي في الأراضي الجديدة.

من ناحيتهم، أبدى أعضاء مجلس إدارة الجمعية ترحيبهم بالمساهمة في تلك المبادرة، من خلال تنفيذ نموذجين أحدهم لمحافظة الوادي الجديد، والآخر بإحدى محافظات الدلتا، بحيث يكونا نموذجين إرشاديين، يتم من خلالهما توعية المزارعين بأهمية هذه المنظومة.

وأشار ممثلو الجمعية، إلى حرصهم ايضا على، التعاون مع مسؤولي الوزارة في المساهمة بشكل كبير وفعال في توعية المزارعين، بأهمية هذه المنظومة، واستعراض فوائدها، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

Advertisements

وزير الزراعة وجمعية شباب رجال الأعمال

وزير الزراعة وجمعية شباب رجال الأعمال

وزير الزراعة وجمعية شباب رجال الأعمال

وزير الزراعة وجمعية شباب رجال الأعمال

وزير الزراعة وجمعية شباب رجال الأعمال

وزير الزراعة وجمعية شباب رجال الأعمال

وزير الزراعة وجمعية شباب رجال الأعمال