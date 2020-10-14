شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز «أسيوط الجديدة» يبدأ تنفيذ «بأيدينا نجملها» بمشاركة طلاب الفنون الجميلة والموهوبين (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعلنت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، عن بدء جهاز المدينة في تنفيذ فعاليات مبادرة «بأيدينا نجملها» بمشاركة طلاب كلية الفنون الجميلة والتربية النوعية وأبناء المدينة الموهوبين، وذلك في إطار الاهتمام بتطوير وتجميل مدينة أسيوط الجديدة وظهورها بالمظهر الحضاري.

وأضافت رئيس جهاز «أسيوط الجديدة»، أنه شارك في تنفيذ المبادرة أكثر من ٣٠ طالبا وطالبة لتجميل بعض المدارس والأماكن العامة وأكشاك الكهرباء، عن طريق الرسومات الفنية واللوحات الجمالية التي تدخل البهجة على سكان المدينة.

وأوصت المهندسة جيهان عمار، باستمرار أعمال التجميل بباقي الأماكن بالمدينة، بعد أن نالت المبادرة إعجاب سكان المدينة والمترددين عليها.​