شكرا لقرائتكم خبر عن محاكاة لقاع البحر.. ورشة عمل «بحّار في المتحف» بمكتبة الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع مركز الآثار البحرية والتراث البحري الغارق بكلية الآداب-جامعة الإسكندرية، ومتحف الإسكندرية القومي التابع لوزارة السياحة والآثار، ورشة عمل بعنوان «بحّار في المتحف»، وذلك بمتحف الإسكندرية القومي، في إطار احتفال المتحف بالذكري السابعة عشر لافتتاحه.

استهدفت ورشة العمل الأطفال من سن 6 – 12 سنة، وذلك لتعريفهم بالتراث الثقافي الغارق وكيفية المحافظة عليه من خلال عدد من الأنشطة، بالإضافة إلى استخدام وسائل تعليمية وتكنولوجية حديثة بهدف نقل المعلومة المبسطة بأسلوب تفاعلي وشيق.

وتضمنت الأنشطة شرح وتجربة معدات الغوص المختلفة، وشرح لنموذج محاكي لقاع البحر والذي يحاكي البيئة البحرية التي يتعامل معها الغواصين، وشرح تجربة لنموذج محاكي لأساليب عمل الأثري تحت الماء، وشرح وتجربة لنموذج محاكي لطرق الحفاظ على المواقع الأثرية الغارقة في موقعها، واستخدام تكنولوجيا الواقع الافتراضي، وذلك باستخدام نظارة لعرض فيلم ثلاثي الأبعاد لأحد المواقع الأثرية الغارقة، لنقل تجربة الغوص للأطفال بشكل جذاب ومشوق.

جدير بالذكر أن ورشة عمل «بحّار في المتحف» هي واحدة من عدة ورش عمل قام بها فريق من طلاب الدراسات العليا بمركز الآثار البحرية والتراث البحري الغارق بكلية الآداب جامعة الإسكندرية من خلال مشروع ممول من مؤسسة هونور فروست لدراسات التراث بالمملكة المتحدة، وذلك بالتعاون مع مركز الإسكندرية للدراسات الهلينستية، كورشة عمل بعنوان «التوعية بالتراث الثقافي الغارق (بحار)» والتي تم تنظيمها في قصر الأميرة خديجة التابع لمكتبة الإسكندرية في مارس 2020.