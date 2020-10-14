شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تبدي رغبتها المشاركة في تنفيذ القطار السريع «العين السخنة/ العلمين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أبدت الحكومة الفرنسية اهتمامها بمشروع القطار السريع « العين السخنة/ العلمين»، بالتعاون في مجال الاليكتروميكانيك وكهربة إشارات خط طنطا/ المنصورة / دمياط، وازدواج المسافة بين دمياط / المنصورة.

جاء ذلك في خلال اجتماع وزير النقل الفريق كامل الوزير مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه والمستشار الإقتصادي بالسفارة والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية.

وقال الفريق كامل الوزير، إنه تم مناقشة التعاون في إعادة تأهيل الوحدات المتحركة للخط الأول للمترو، حيث أكد الوزير أنه بالنسبة للمشروع الأول فإنه بمجرد انتهاء الاستشاري من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم الطرح على كافة الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية، كما يمكن التعاون في مجال الوحدات المتحركة للخط الأول من خلال تعاون الجانب الفرنسي مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية «نريك»، التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد والذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر.

وأضاف وزير النقل، أنه بخصوص التعاون في مشروع خط القطار السريع العين السخنة العلمين فإنه سيتم الطرح الخاص بالأنظمة والاليكتروميكانيك على الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ومنها الشركات الفرنسية .

وأكد الوزير أن هناك عدد من المشروعات الأخرى التي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد مثل مشروع خط السكة الحديد ( الغردقة / سفاجا/ قنا / ابوطرطور)، ومشروع امتداد خط السكة الحديد من أسوان حتى توشكى، وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديد الفردان / شرق بورسعيد / العريش، مشيرا إلى أن هذه المشروعات من أهم مشروعات وزارة النقل خلال الفترة القادمة.

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