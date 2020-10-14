شكرا لقرائتكم خبر عن حملة لإزالة الإشغالات ورفع تراكمات القمامة وصيانة أعمدة الإنارة بمنيا القمح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه لن يتوانى عن متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، مؤكداً إستمرار جولاته المفاجئة لقرى ومراكز ومدن المحافظة للوقوف على إحتياجات المواطنين وتلبيتها فوراً.

وكان المحافظ قد قام بزيارة مفاجئة مساء أول أمس لقرية سنهوت التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح، لمتابعة أعمال النظافة وإزالة المخلفات من على جانبي الطريق ورفع الإشغالات من الشوارع ،موجهاً رئيس المركز بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ قامت رئاسة مركز ومدينة منيا القمح، بالتنسيق مع الوحدة المحلية بسنهوت، بشن حملة نظافة ورفع الاشغالات باستخدم سيارات ولوادر الحملة الميكانيكية ،حيث تم رفع تراكمات القمامة وإزالة الأرصفة والتلتورات وتفريق الباعة الجائلين المفترشين لشوارع القرية وتحديد أماكن بديلة لهم ،وذلك لفتح الطريق امام حركة المواطنين وإعادة الوجه الجمالي لشوارع القرية.

كما قامت رئاسة المركز بالتنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية، بإجراء أعمال الصيانة لأعمدة الكهرباء وتزويدها بكشافات إنارة لرفع مستوي الإنارة بالشوارع والطرق المؤدية للقرية.