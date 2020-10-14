شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يراجع نسب تنفيذ المشروعات بالخطة الاستثمارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح موقف تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في الربع الأول من العام المالى 2020/2021 من الاول من يوليه حتى 30 سبتمبر في 5 قطاعات رئيسية هي :الكهرباء ،والرصف، وتحسين البيئة ،وتدعيم الوحدات، والامن والاطفاء والمرور، موجها بالاسراع في نسب التنفيذ مع المتابعة المستمرة لتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية للمشروعات وفقا للجودة والمواصفات المطلوبة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مع متابعة الاعتمادات المالية سواء من التمويل الذاتى أو الحكومي.

وأوضح محمد السيد مدير ادارة التخطيط والمتابعة بمطروح أنه قد تم في الربع الأول من العام المالى تنفيذ نسب جميع المشروعات المدرجة بنسبة 100%. ففى قطاع الكهرباء جارى تنفيذ عدد 20 مشروعا لمد وتدعيم شبكات الكهرباء واستكمال مشروعات وانارة تجمعات ومهمات إنارة وكهرباء بمراكز المدن الثمانية واستكمال انارة ولاعات بمركز الضبعة، وفى قطاع الرصف جارى تنفيذ عدد 25 مشروعا لرصف طرق بطول 15 كم ورصف طبقة سطحية لمسار التحول الرقمى بمدينة مرسى مطروح واستكمال إنشاء 2 كوبرى علوى بالحمام وفى قطاع تحسين البيئة جارى تنفيذ عدد 27 مشروعا منها أرصفة بلدورات ب4 مراكز وتطوير حدائق، ومهمات نظافة بالثمانى مدن.