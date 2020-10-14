شكرا لقرائتكم خبر عن لجان للمرور على مدارس أشمون للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية، على إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة الطلاب دون عقبات أو مشاكل، مع إنطلاق عام دراسي جديد في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وأضاف سرور، في بيان، على استمرار مرور لجان التفتيش والمتابعة بمجلس مدينة أشمون والإدارة التعليمية لمتابعة جميع المدارس على مستوى المركز للتأكد من الإلتزام بجميع الضوابط المنظمة لسير العملية التعليمية.
كما يتم التأكد من النظافة العامة بالمدارس باستخدام جميع أدوات النظافة، وتعليق ملصقات وصور ونشرات توعوية لجميع الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس تحتوى الإجراءات الاحترازية والوقائية والنظافة العامة والشخصية والإلتزام بالتباعد بين الطلاب وجميع العاملين بالمدارس، فضلاً عن تفعيل مجموعات التقوية لجميع المراحل.
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