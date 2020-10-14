شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفيات «عين شمس» تستعد للحصول على الاعتماد والتسجيل بـ«التأمين الشامل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز التدريب والتطوير بكلية الطب جامعة عين شمس لقاء موسع للتعريف بالمعايير اللازمة للاعتماد والرقابة الصحية اللازمة للتسجيل بنظام التأمين الصحي الشامل انطلاقا من حرص جامعة عين شمس على تقديم خدمة طبية متميزة بنظام التأمين الصحي الشامل.

أشاد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بالخطوات التشريعية الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، وأضاف أن مستشفيات جامعة عين شمس قد قامت بتحديث للبنية التحتية بشكل كبير بما يتواكب مع معطيات التقدم الطبي، معربا عن فخره بما حققته مستشفيات جامعة عين شمس من خطوات تجاه الحصول على الإعتماد.

وصرح الدكتور إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن المعايير التي نشرتها الهيئة للمنشآت الطبية المتنوعة تعد استمرارًا للجهود التي بدأتها الدولة لتحسين الخدمات الصحية في مصر.

وأوضح رئيس الهيئة أن تلك المعايير تقدم أفضل الممارسات المهنية في أمن وسلامة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية طبقًا لأفضل الممارسات المبنية على الدليل والبرهان، لتغطي جميع جوانب الخدمة الطبية المقدمة للمواطن المصري وفق أحدث المعايير، وأكد الحرص الدائم والمستمر على تعزيز الاستدامة لتأهيل الكوادر الطبية المدربة ذات الكفاءة العالية، كما أن الهيئة تُعد برنامجًا لتهيئة المنشآت الطبية المتنوعة مع توضيح آليات وإجراءات التسجيل بالهيئة استعدادًا للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.