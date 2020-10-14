شكرا لقرائتكم خبر عن محليات القليوبية تبدأ حملات نظافة في محيط المدارس استعدادًا لبدء العام الدراسي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اجهزة المحليات في قرى ومدن محافظة القليوبية اعمال النظافه حول المدارس استعدادا لبدء العام الدراسى بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان ببدء حملات نظافه بجوار وحول المدارس حيث قام اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر برفع كافة مخلفات القمامة من كافة المدارس بنطاق الوحده المحلية بالمنشاه الكبرى.

وقال رئيس المدينة ان اعمال النظافه ورفع المخلفات من مدارس الوحدات المحلية والمدينة مستمرة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية

كما تم رصف شارع المدرسةا لثانوية بنين بداية من جمال عبدالناصر وحتي نهاية الشارع شارع البنك الاهلي وحتي نهاية الشارع.

وقاد اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر حمله نظافه صباح اليوم لرفع المخلفات بشوارع المدينه وحول مدارس المدينه وخلف اسوار السكة الحديد.

وفى مدينة طوخ قامت حمله مكبرة من ادارتى الاشغالات والمرافق للمرور على المدارس منع أي تواجد للباعه الجائلين حولها والتنبيه عليهم بعد الاقتراب من الاسوار وفر بضائع امام ابواب المدارس كما تم تنظيف كافة الاسوار ومحيط المدارس.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية بكفر منصور بمتابعة المدارس بدائرة الوحدة ومتابعة حالة النظافة العامة ومدى الجاهزية لاستقبال العام الدراسي الجديد.

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محليات القليوبية تبدا حملات نظافه فى محيط المدارس

محليات القليوبية تبدا حملات نظافه فى محيط المدارس

محليات القليوبية تبدا حملات نظافه فى محيط المدارس