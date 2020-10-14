شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواد مجهولة المصدر مستخدمة في تصنيع النسيج بأحد المصانع بالعاشر من رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين الشرقية حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على المجازر والمحال التجارية والمخابز، ومصانع المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وترأس أحمد إبراهيم مدير إدارة تموين العاشر من رمضان، حملة رقابية وتفتيشية على المصانع، أسفرت جهودها عن تحرير محضر جنح ادط ضد أحد أصحاب مصانع المنسوجات بالمنطقة الثالثة الصناعية، وذلك لحيازته مادة مثبت وبوش نسيج وطباعة بالمصنع مجهول المصدر، وتم التحفظ على ٧ برميل من تلك المادة بكل برميل ١٤٠ كيلو بإجمالي واحد طن مثبت وبوش نسيج على ذمة المحضر.

كما تم تحرير ٣ محاضر جنح ادط ضد أصحاب أنشطة لعدم وجود شهادات صحية للعاملين في مجال الأغذية