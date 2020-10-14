سفارة سويسرا تنظم ندوة عن التعليم الفني والمهني وعلاقته بسوق العمل

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تنظم سفارة سويسرا في القاهرة بالاشتراك مع جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية ندوة عن التعليم الفني والمهني، للتعرف على احتياجات وتحديات القطاع الخاص السويسري في مصر والفرص المتاحة في مختلف المجالات.
ومن المقرر أن تستعرض الندوة -المقرر عقدها اليوم افتراضيا عبر «الإنترنت» بسبب جائحة فيروس كورونا- أفضل الممارسات الحالية في مصر في القطاعين الخاص والحكومي ومناقشة الحلول المستدامة.
وتعد هذه المبادرة متابعة لزيارة المستشار الاتحادي السويسري، جي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث، والتي تمت في فبراير 2020.
من جانبه، قال سفير سويسرا في مصر بول جارنييه، إن الندوة تدور حول تفاعل رواد الأعمال السويسريين والحكومة المصرية في شراكتهم لتعزيز التعليم والتدريب الفني والمهني مع الاهتمام بدعم سوق العمل المصري بشكل عام والشركات السويسرية العاملة في مصر بشكل خاص، ل وضع إطار عملي وهيكلي لتحقيق هذا التعاون، مضيفا أن التعليم والتدريب الفني والمهني أحد المحركات الرئيسية للقدرة التنافسية العالمية والابتكار وازدهار الاقتصاد في سويسرا.
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