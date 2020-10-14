شكرا لقرائتكم خبر عن أول حديقة وجدارية لشهداء الجيش الأبيض بـ«زراعة عين شمس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت كلية الزراعة جامعة عين شمس ٢٥٠٠ متر لعمل أول حديقة نباتية لشهداء الجيش الأبيض، وذلك وفقا للبروتوكول الموقع بين كلية الزراعة ونادي روتاري التحرير، في اطار جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتكريم شهداء الجيش الأبيض تقديرا لتضحياتهم،

وتحتوى حديقة شهداء الجيش الابيض على 200 شجرة مثمرة تتميز بالتنوع والندرة منها: (المانجو – الرمان – البابايا – الكاكا – البرتقال – الليمون – التوت)، حيث تم اطلاق اسم الشهداء على هذه الاشجار تخليدا لذكراهم الطيبة وصدقة جارية على أرواحهم الطاهرة.

وأعرب الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة عن شكره وتقديره لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض، وأشاد بدور الفرق الطبية وبطولاتهم، مشيرا إلى أن جامعة عين شمس أطلقت مبادرة لرعاية اسر الشهداء وابنائهم المنتسبين للجامعة لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهم.

وأعربت الدكتورة دينا المنزلاوي رئيس لجنة البيئة بنادي روتاري التحرير عن شكرها وتقديرها لتضحيات شهداء مصر من جيشها الأبيض وأضافت أن فكرة حديقة شهداء الجيش الأبيض تأتى تقديرا لدور الفرق الطبية وبطولاتها.

وقام الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة بغرس أول شجرة باسم أول شهيد من الأطباء الدكتور أحمد واللواح أستاذ ورئيس قسم التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الذي وافته المنية في مستشفى العزل بالإسماعيلية، وقد قامت «هالة علاوي» بغرس الشجرة الثانية بإسم الشهيد محمد المحسناوي أول شهيد للتمريض الذي وافته المنية بمستشفى النجيلة للعزل، كما غرست الشجرة الثالثة بإسم الشهيد شعبان عبدالعال أول شهداء العاملين بهيئة الإسعاف المصرية الذي وافته المنية في مستشفى هليوبوليس للعزل. وقام الحضور بغرس شجرة بإسم كل شهيد بإجمالي ٢٠٠ شجرة بحديقة شهداء الجيش الأبيض بحرم كلية الزراعة.

يذكر ان حديقة شهداء الجيش الأبيض تاتى في اطار المبادرة الرئاسية«اتحضر للأخضر» بالمشاركة بين وزارة التعليم العالى ووزارة البيئة ووزارة الزراعة ووزارة الصحة، وبمشاركة نقابة الأطباء ونقابة التمريض ونقابة العاملين بهيئة الإسعاف ونقابة أخصائيين العلوم الطبية إلى جانب مشاركة فعالة من المجتمع المدني وبمشاركة كليتى الزراعة والتربية النوعية بجامعة عين شمس.

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