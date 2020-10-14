شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مصري و٣ روسيات في حادث سير بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصيب سائق مصري و٣ سيدات روسيات بإصابات متفرقة في حادث سير اصطدام سيارة ملاكي برصيف الطريق الدائري الأوسط بالغردقة. تلقت الأجهزة الامنية البحر الاحمر إخطارا باصطدام سيارة برصيف الطريق الدائري التوسط وتم الدفع بسيارتي اسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة سائق مصري و٣ روسيات، وأن الاصابات اشتباه كسر بالقدم واشتباه كسر بالكتف الايسر وكدمات وسحجات. وتم نقل السائق ومصابة للمستشفي لتلقي العلاج ورفضت مصابتن الانتقال للمستسفي وتحرر محضر بالحادث. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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