شكرا لقرائتكم خبر عن فصل التيار الكهربائي عن مدينة رأس غارب السبت المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت هندسة كهرباء رأس غارب شمال البحر الأحمر، أنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن مدينة رأس غارب، السبت المقبل من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا. وأوضحت أن سبب فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية للشبكات بمختلف احياء المدينة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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