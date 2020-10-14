شكرا لقرائتكم خبر عن الرهبنة الفرنسيسكانية تحتفل باليوبيل الذهبى للأخوات الراهبات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الرهبنة الفرنسيسكانية باليوبيل الذهبى للأخوات الراهبات، الأخت نادية فرح عطا الله مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بالإبراهيمية، بحضور عدد من الكهنة والرهبان والراهبات، وعائلة وأصدقاء الراهبة الأخت نادية، وذلك خلال القداس الإلهي.

وقد ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية، قداس بدء المئوية لانتقال الطوباوية مارجريتا كياني، مؤسسة رهبنة الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس، في أغسطس الماضى، حيث أقيمت صلاة الذبيحة الإلهية بمقر الرهبنة بالمعادي، حيث شارك الأنبا باخوم في الصلاة الأب روماني الفرنسيسكاني، وبحضور الأخت مارى رئيسة الدير، والأخوات الراهبات الفرنسيسكانيات صغيرات القلب الأقدس بالمعادى ومنسافيس.

وألقى الأنبا باخوم كلمة العظة، التي بدأها بالتعبير عن سعادته البالغة بالتواجد مع الأخوات الراهبات الفرنسيسكينيات، موجها الشكر إلى الأب رومانى على مجهوداته من أجل خدمة الدير والرهبنة، ثم تحدث في كلمته عن المفهوم الصحيح للخدمة، كما حثهم على التفاني في الخدمة المقدسة، وختم حديثه بنقل سلام وبركة وتهنئة صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحاق.

وختم الأنبا باخوم صلاة القداس الإلهي بمباركة الحضور، وإعطائهم البركة الرسولية، وعقب الصلاة تم التقاط بعض الصور التذكارية مع نيافته.

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جانب من الاحتفال (1)



جانب من الاحتفال (2)



جانب من الاحتفال (3)



جانب من الاحتفال (4)