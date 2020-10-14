شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية في جولة مسائية مفاجئة ببنها وشبرا الخيمة: تحرير 21 محضرًا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مساء الثلاثاء، بجولة مسائية مفاجئة استمرت لما بعد منتصف الليل بمدينتي شبرا الخيمة وبنها.

شملت الجولة المرور على منطقة وابور الثلج ومنشية النور والحرس الوطنى بمدينة بنها، حيث تم تحرير 5 محاضر إشغالات، كما تم مصادرة 2 شيشة داخل أحد الكافيهات، ووجه المحافظ بغلقها لمخالفتها الاجراءات الاحترازية المتبعة، كما تم ضبط 2 سيارة سوزوكى تقوم بالغسيل على الطريق العام مما يعرض الطريق العام للاتلاف، حيث وجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية، حيث تبين أنها تعمل بدون رخصة قيادة ومخالفة لشروط التراخيص (يحمل ركاب بالاجر) وعلى الفور تم تحرير محاضر لهم.

كما قام «الهجان» بجولة مفاجئة لأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة شارع ١٥ مايو وشارع ١٣٥ بحي شرق شبرا الخيمة وكذلك شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تم تحرير 10 محاضر لعدد من المقاهى والكافيهات وتم مصادرة 52 شيشة وغلق 4 كافيات كما تم تحرير 6 إشغالات وتعديات على حرم الطريق العام بالاضافة إلى مصادرة 120 كرسى و3 انبوبة بوتاجاز مفترشة الطريق.

وأشرف «الهجان» على إزالة الإشغالات المتواجدة بالحي، مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الاشغالات ومتابعتها بشكل دوري لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

أكد المحافظ، أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها.

Advertisements

محافظ القليوبية في جولة مسائية مفاجئة ببنها وشبرا الخيمة: تحرير 21 محضر اشغالات وتعديات

محافظ القليوبية في جولة مسائية مفاجئة ببنها وشبرا الخيمة: تحرير 21 محضر اشغالات وتعديات

محافظ القليوبية في جولة مسائية مفاجئة ببنها وشبرا الخيمة: تحرير 21 محضر اشغالات وتعديات

محافظ القليوبية في جولة مسائية مفاجئة ببنها وشبرا الخيمة: تحرير 21 محضر اشغالات وتعديات

محافظ القليوبية في جولة مسائية مفاجئة ببنها وشبرا الخيمة: تحرير 21 محضر اشغالات وتعديات

محافظ القليوبية في جولة مسائية مفاجئة ببنها وشبرا الخيمة: تحرير 21 محضر اشغالات وتعديات

محافظ القليوبية في جولة مسائية مفاجئة ببنها وشبرا الخيمة: تحرير 21 محضر اشغالات وتعديات