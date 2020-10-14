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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يزور الأنبا باخوميوس للاطمئنان عليه بعد تعافيه من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
زار البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، في ايبارشية دمنهور مساء أمس للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ حوالي شهرين.
وخلال الزيارة الخاصة، عقد البابا جلسة خاصة مع مطران البحيرة، والتى أكد الأخير خلالها استقرار الوضع الصحي له بعد تعافيه تماما من الفيروس.
وظهر البابا خلال زيارته جالسة على كرسى إلى جوار الانبا باخوميوس.
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