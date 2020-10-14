شكرا لقرائتكم خبر عن «شعراوي» يكلّف ٨ محافظين بتشكيل لجان لمواجهة السحابة السوداء والسيطرة عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والدقهلية والغربية وكفر الشيخ والشرقية والبحيرة، بتشكيل لجنة من الجهات التنفيذية بكل محافظة لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة، وذلك في ضوء التنسيق بين وزارتى التنمية المحلية والبيئة والمحافظات لمتابعة الإجراءات التي يتم إتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء ( السحابة السوداء) والتى تحدث خلال فصل الخريف من كل عام.

ويأتي هذا التكليف مع حرص وزارة التنمية المحلية على تقديم كافة أشكال الدعم لإنجاح منظومة مكافحتها، خاصة مع موسم حصاد قش الأرز ومتابعة اجراءات السيطرة عليها على أن يتم التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة للافادة بالنتائج يوميا.

وقال الوزير إن اللجان المشكلة بالمحافظات ستقوم بالمرور الدورى خاصة في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات خاصة بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والمخلفات البلدية الصلبة وإتخاذ الاجراءات القانونية حيالها والتأكد من منع الحرق المكشوف للقمامة وتشديد الرقابة على المقالب العمومية.

وأوضح شعراوي أن اللجان تقوم بتنظيم تشغيل المنشأت الملوثة سواء كانت مكامير فحم أومسابك أومصانع طوب وغيرها من الانشطة الملوثة خلال فترة موسم السحابة حتى نهاية نوفمبر المقبل مع التنسيق مع شرطة المرافق لمتابعة الغلق المسائى لها بعد الخامسة مساء وحتى السابعة صباح اليوم التالى، مشيرا إلى التنسيق مع إدارات المرور بالمحافظات لتشديد الرقابة وضبط السيارات المخالفة التي تتعدى نسبة العوادم المحددة بقانون البيئة والقرارات المنظمة لذلك واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، إضافة إلى فحص الشكاوى والبلاغات الواردة من المواطنين المتعلقة بحرق المخلفات الزراعية والبلدية والعمل على إزالة اسبابها.

وشدد على أهمية التنسيق بين المحافظات وشرطة البيئة والمسطحات المائية للتعامل الفورى مع كافة أنشطة الحرق المكشوف مؤكداً التنسيق مع كافة الوزارات المعنية لازالة نواتج تطهير الترع والمصارف ومنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية مع قيام الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومى لمنع تراكم المخلفات.

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