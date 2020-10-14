شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ركوبك للقطار.. تعرف على موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت السكة الحديد موقف التهديات وتأخير القطارات اليوم الاربعاء علي مختلف خطوط البلاد.

وجاء كالتالي :-

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة - أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة : خط

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة Advertisements وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.. الوضع في مصر

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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