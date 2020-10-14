شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار استقبل الفريق مهندس / كامل الوزير وزير النقل السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه والمستشار الإقتصادي بالسفارة والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وذلك بحضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل. في بداية اللقاء، أكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية- عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي بالقاهرة تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.