شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو القائمة الوطنية يواصلون جولاتهم الانتخابية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل مرشحو القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر، سيد قاسم وايلاريا سمير حارص ومحمد محمد عبدالمقصود مرشخ المقعد الفردي جولاتهم الانتتخابية بمدينة الغردقة بمرافقة المهندس أحمد الدقاق، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بالمحافظة،وذلك ضمن سلسلة زيارات ينفذها مرشحو التحالف الوطني بمدن المحافظة.

وزار مرشحو القائمة جمعية ابناء سوهاج بالغردقة وعقدوا لقاء جماهيري مع اهالي وعائلات سوهاج بمحافظة البحر الأحمر.

واكد المرشحون ان اعضاء التحالف الوطني في البحر الاحمر يعملون من اجل مصلحة الوطن وتلبية كافة الاحتياجات وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها أبناء واهالي المحافظة وتحقيق تطلعات وطموحات المواطن البسيط خلال الفترة المقبلة في ظل الاحترام المتبادل بين الجميع وإعلاء المصلحة العامة.