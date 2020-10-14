شكرا لقرائتكم خبر عن "تحيا مصر" توفر مواد غذائية لـ660 ألف أسرة ضمن إجراءات مكافحة كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر، إن الدور المنوط بالصندوق منذ تأسيسه هو إيجاد آليات تدعم الدولة في كل الظروف على مستوى المساعدة في تنفيذ عدد من المشروعات التي تهم الأسر الأولى بالرعاية، والوقوف بجوار الدولة في الكوارث والأزمات.

وأضاف مختار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية جومانا ماهر عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وقناةon ، أن الصندوق يعمل على 6 محاور، منها مواجهة الكوارث والأزمات وتخفيف الأضرار التي تتعرض لها الأسر الأولى بالرعاية، حيث بدأت هذه الجهود في سيول عام 2016، بعدما تضرر عدد كبير من المزارعين في غرب الدلتا، وبالتالي كان وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندتهم لتخفيف هذه التداعيات ووضع حلول تمنع عدم تكرار هذه المشكلة.

وتابع: "وفرنا مليار جنيه لدعم مشروع الدولة لرفع كفاءة الصرف والري الزراعي وتوفير 4 محطات جديدة لرفع المياه وتطوير مرسى الصيادين بمنطقة المكس في محافظة الإسكندرية، ومنذ هذا الوقت لم تتكرر المشكلة بالرغم من تعرضها لسيول مشابهة في بداية العام الجاري، ورصدنا 100 مليون جنيه لرفع كفاءة القرى المتضررة من هذا العام".

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وأردف، أن الصندوق تحمل الأعباء على مندوبي جمع المخلفات الزراعية بعد تعثرهم عن سداد القروض الممنوحة للحصول على معدات وهو ما أدى إلى حل مشكلة السحابة السوداء.

ولفت، إلى أن الصندوق نسق بشكل جيد مع كل أجهزة الدولة في إطار جهود مكافحة انتشار عدوى كورونا وشارك بشكل قوي في توفير الدعم للعمالة غير المنتظمة لتخفيف الأعباء عليهم، بالإضافة إلى مساعدة المستشفيات بالعزل والحميات بتوفير عدد من المستلزمات بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد للأدوية.

وأكد، أن دور الصندوق يتطور يوما بعد بفضل تراكم الخبرات لدى فريق العمل نتيجة المشاركة الفعالة في المبادرات الرئاسية أو التشارك مع أجهزة الدولة لكي يكون له دور محوري في تنفيذ المشروعات التي تهم الأسر الأولى بالرعاية: "وفرنا المواد الغذائية لما يقرب من 660 ألف أسرة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي وكل مؤسسات المجتمع المدني والاعتماد على التقرير الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الذي يخص حصر 1000 قرية هي الأشد فقرًا على مستوى الجمهورية".