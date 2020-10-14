شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يستعرض مع الجمعية المصرية لشباب الأعمال منظومة تحديث الري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعاً مع أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وأعضاء فريق مشروع تحديث الري، وذلك لرغبة الجمعية في التعرف على جهود الوزارة في مجال تطوير وتحديث الري، والتعاون معها في هذا المجال.

وأكد السيد القصير وزير الزراعة أهمية التركيز على توعية المزارعين بأهمية المنظومة، والتي تساهم في زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج وترشيد استخدام المياه، كذلك يوفر العمالة وترشيد استهلاك الأسمدة ، مشير الى إن وزارة الزراعة تقدم للمزارعين الراغبين في التحول للمنظومة الجديدة، الدعم الفني، والتصميمات والاشراف علي تنفيذها، بالمجان.

ومن ناحيتهم أبدى أعضاء مجلس إدارة الجمعية ترحيبهم بالمساهمة في تلك المبادرة، من خلال تنفيذ نموذجين أحدهما لمحافظة الوادي الجديد، والآخر بإحدى محافظات الدلتا، بحيث يكونا نموذجين ارشاديين، يتم من خلالهما توعية المزارعين بأهمية هذه المنظومة.

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وأشار ممثلو الجمعية، إلى حرصهم أيضا على التعاون مع مسئولي الوزارة في المساهمة بشكل كبير وفعال في توعية المزارعين، بأهمية هذه المنظومة، واستعراض فوائدها، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.

فيما تواصل وزارة الزراعة حملاتها التوعوية المكثفة لتطبيق مشروع تحديث وتطوير الري الحقلي بالأراضي الجديدة بدلا من الرى بالغمر، وأهمية هذا المشروع والفوائد التي تعود على المزارع، وعلى رأسها زيادة الدخل والعائد، وتقليل تكاليف الإنتاج ، وتكثيف الندوات الارشادية ،للمزارعين ، والعاملين بمديريات الزراعة بمختلف المحافظات ، ومسئولي الارشاد الزراعي والجمعيات الزراعية، عن اهمية هذا المشروع، والفوائد التي تعود على المزارع، نتيجة التحول الى نظم الري الحديثة والمتطورة، وزيارات دورية لتشجيع المزارعين على التحول نحو منظومة الري الحديث لترشيد المياه وزيادة الإنتاجية .