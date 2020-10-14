شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 259 شاباً واستخراج 165 شهادات مزاولة مهنة بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الأقصر 259 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 9 شباب من ذوى القدرات الخاصة بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم استخراج 1072 شهادة قيد، و 165 شهادات قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة.

وأشار الوزير إلي أن المديرية بدأت خطة التدريب الخاصة بها بتشغيل الدورات التدريبية بالوحدة المتنقلة بساحة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على مهن السباكة الصحية والكهرباء والخياطة منذ حوالي شهر .

تلقى الوزير تقريراً بذلك من مدير المديرية عبده هاشم، أوضح فيه إنجازات المديرية خلال شهر سبتمبر الماضى، حيث قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 269 منشأة ، وأسفر عن تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 11 حملة نهارية تفتيشاً شاملاً ، فضلاً عن تلقى 3 شكاوى عمالية تم بحثها جميعاً .

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أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 151 منشأة ، وأسفر عن تحرير 13 محضراً للمنشآت المخالفة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 103 منشأت أخري لإزالة المخالفات ، بالإضافة إلى تلقى 16 شكاوى ، وتم استيفاء أثنين منها ، وتحرير محضر لـ 3 شكاوي، وتبقت 11 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة .

كما تلقت المديرية 20 شكوى فردية، بالاضافة إلى 10 شكوى مرحلة من شهر أغسطس الماضي، تم بحث 12 منها ، و 18 شكاوى ما زالت تحت البحث ، فضلا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 308 منشأة ، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية .