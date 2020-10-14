شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط محاولة تهريب هواتف آيفون مع راكب بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي ، محاولة تهريب 50 هاتفا محمولا ماركة ايفون ، اخفاها راكب داخل حقيبة يده فور وصوله من الإمارات، لتهريبها من الجمارك وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه .
أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبي ، اشتبه عبد العال نعمان رئيس وردية الجمارك في أحد الركاب ، وبتمرير حقيبة يده على أجهزة الكشف بواسطة ابراهيم طه مامور الفحص ، تبين وجود أجسام معتمة، وتم تشكيل لجنة جمركية ضمت كل من احمد سيد واحمد طه مامورا الجمارك ، تحت اميرة طلبة مشرفة الصالة ، عثرت اللجنة علي 60 هاتفا محمولا داخل حقيبة يده لتضليل الجمارك .
تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب تحت اشراف الدكتور ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .
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