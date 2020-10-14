وزير النقل يبحث مع سفير فرنسا التعاون في مشروعات السكة الحديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه والمستشار الاقتصادي بالسفارة والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

وأكد وزير النقل، على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.

وتباحث الجانبان عدد من المشروعات التي يساهم الجانب الفرنسي في التمويل الخاص بها مثل مشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، مشددا على أهمية هذين المشروعين خاصة مع الاهتمام الكبير للحكومة المصرية لتطوير منظومة النقل الجماعي في كافة المحافظات.

وأضاف الوزير، أنه تم التعاقد مع مكتب الاستشارات الفرنسي العالمي سيسترا لإعداد مستندات الطرح للمشروعين تمهيدا لإسناد الأعمال للشركات المنفذة بعد انتهاء كافة الإجراءات .

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وأبدى الجانب الفرنسي، اهتمامه بالمشاركة في عدد من المشروعات بالسكة الحديد والمترو مثل مشروع كهربة إشارات خط طنطا/ المنصورة / دمياط وازدواج المسافة بين دمياط / المنصورة وكذلك التعاون في مجال الالكتروميكانيك في مشروع القطار السريع العين السخنة/ العلمين وكذلك التعاون في إعادة تأهيل الوحدات المتحركة للخط الاول للمترو.

وأكد وزير النقل أنه بالنسبة للمشروع الأول فإنه بمجرد انتهاء الاستشاري من الدراسات الخاصة بالمشروع سيتم الطرح على كافة الشركات العالمية ومنها الشركات الفرنسية كما يمكن التعاون في مجال الوحدات المتحركة للخط الاول من خلال تعاون الجانب الفرنسي مع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية " نريك" التي ستنشئ وتدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد والذي سيتم إنشاؤه لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها في مصر.

وأشار إلى أنه بخصوص التعاون في مشروع خط القطار السريع العين السخنة العلمين فإنه سيتم الطرح الخاص بالانظمة والالكتروميكانيك على الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال ومنها الشركات الفرنسية .

وأضاف الوزير، أن هناك عدد من المشروعات الاخرى التي يمكن أن تكون مجالاً للتعاون بين الجانبين في مجال السكة الحديد مثل مشروع خط السكة الحديد ( الغردقة / سفاجا/ قنا / أبو طرطور) ومشروع امتداد خط السكة الحديد من أسوان حتى توشكى وكذلك مشروع إعادة تأهيل خط السكة الحديد الفردان / شرق بورسعيد / العريش حيث أكد وزير النقل ان هذه المشروعات من أهم مشروعات وزارة النقل خلال الفترة القادمة

ولفت وزير النقل إلى أنه في مجال المترو فإن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة مثل مشروع الخط السادس للمترو ( الخصوص – المعادي الجديدة ) والذي سيتم طرحه على كافة الشركات العالمية فور انتهاء الدراسات الخاصة به، مضيفا أنه في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض يعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الاسكندرية من الفرص الاستثمارية الواعدة حيث تم دعوة كافة الشركات العالمية فى مجال ادارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار انسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض فى الشرق الاوسط والعالم.​