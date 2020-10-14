شكرا لقرائتكم خبر عن ملتقى توظيفي لمحافظة الجيزة بمرتبات تصل لـ5 آلاف جنيه (التفاصيل وموعد المقابلات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تعلن محافظة الجيزة عن قيام جهاز رعاية وتشغيل الشباب بتنظيم ملتقى توظيفى بمقر الجهاز يومى الاربعاء والخميس 14، 15/10/2020 اليوم الاول بحضور مسؤول (hr) لسلسلة مطاعم لتلقى طلبات الراغبين في الحصول على وظائف وهى

1/ عضو فريق

الراتب 2700 جنيه – 9 ساعات عمل- توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين 2/ مديرين أفرع ومساعدين

الراتب يبدأ من 5000 جنية يشترط خبرة- توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين 3/ مندوبين توصيل طلبات

الراتب يبدأ من 2000 جنية + نسبة على الاوردر- توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين 4/ سائق رخصة اولى وثانية

الراتب يبدأ من 3200 جنية + نسبة على الاوردر- توفير تأمين صحى واجتماعى واجازات شهرية وسنوية لجميع العاملين اليوم الثانى شركة ماجيك فارما للادوية بحضور مسؤول (hr) بالشركة والوظائف المطلوبة هي :-

1/ مندوب مبيعات – السن (من 22-30 ) المؤهل ( فوق متوسط – مؤهل عالى ) المرتب يبدأ من 2000 جنية + عمولة وزيادة المرتب حسب الخبرة وتوفير تامين صحى واجتماعى. Advertisements يتم اجراء المقابلات بمقر الجهاز في 300 ميدان الجيزة – عمارة النبراوى الدور الثانى من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا . الوضع في مصر

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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