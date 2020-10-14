شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم للحصول على مساعدات صندوق التكافل الإجتماعي بجامعة جنوب الوادى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلن الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، أنه تقرر اعتباراً من الاربعاء فتح باب التقدم للحصول على مساعدات صندوق التكافل الاجتماعى لطلاب وطالبات الجامعة. وقال أن التقديم يتم من خلال موقع صندوق التكافل الإجتماعي بموقع الجامعة وذلك لتقديم التماس لخدمات ( سكن مدن جامعية – سداد مصروفات مدن جامعية – سداد مصروفات الدراسة – الحصول على أجهزة تعويضية – الحصول على الكتب الدراسية نظارات طبية . ) وأشار إلى أنه يمكن تسجيل طلب الالتماس من خلال الرابط التالي : ttp://mispg.svu.edu.eg/sa الدكتور يوسف الغرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي - صورة أرشيفية الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

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