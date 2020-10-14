شكرا لقرائتكم خبر عن حملات نظافة أمام وبمحيط مدارس الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شنت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة حملة نظافة مكبرة بمحيط المدارس المختلة بالمدينة استعدادا لاستقبال العام الدراسى الجديد. وأزال مجلس مدينة الغردقة بتعليمات اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة الاشغالات من محيط أسوار المدارس لاستقبال العام الداراسى الجديد بالاشتراك مع شركة النظافة بالمدينة. وقام حي جنوب الغردقة بحملة نظافة برفع المخلفات وكنس الشوارع المجاورة للمدارس بمدرسة التجارة والنهضة والزعيم مصطفى كامل والثانوية الصناعية بنين ومحمد فريد والثانوية المشتركة. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,648

تعافي 97,743

وفيات 6,062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حملات نظافة أمام وبمحيط مدارس الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.